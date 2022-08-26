Dünya Tahıl vurguncuları 4 küresel şirketten insafsız kar
AVRUPA

Tahıl vurguncuları: 4 küresel şirketten insafsız kâr

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve kuraklık yüzünden dünyanın dört bir köşesinde gıda krizi baş gösterirken, dünya tahıl piyasasını yıllardır kontrol eden 4 büyük uluslararası şirket, gelirlerinde son dönemde rekor artış sağladı.

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Tahıl vurguncuları: 4 küresel şirketten insafsız kâr
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve kuraklık yüzünden dünyanın dört bir köşesinde gıda krizi baş gösterirken, dünya tahıl piyasasını yıllardır kontrol eden 4 büyük uluslararası şirket, gelirlerinde son dönemde rekor artış sağladı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, The Archer-Daniels, Midland Company, Bunge, Cargill ve Louis Dreyfus isimli şirketler küresel tahıl ticaretinin yüzde 70 ila 90’ını kontrol ediyor. En az 2024 yılına kadar talebin arzı geçmesini öngören bu şirketler, önümüzdeki iki yıl içinde daha yüksek satışlar ve gelirler elde etmeyi planlıyor.

  • Birleşmiş Milletler Yoksullukla Mücadele Özel Raportörü Olivier De Schutter, uluslararası tahıl şirketlerine yönelik, “Tahıl devlerinin ne yaptığına bakmalıyız. Krizi önlemek için ne yaptıkları ve şimdi ne yapabilecekleri konusunda onları sorgulamalıyız” ifadesini kullandı.

Cargill, 31 Mayıs’ta sona eren yıl için gelirlerini yüzde 23 artırarak, 165 milyar dolara çıkardı. Archer-Daniels-Midland şirketi, yılın ikinci çeyreğinde tarihinin en yüksek kârına ulaştı. Bunge şirketi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine oranla gelirlerini yüzde 17 artırdı. Louis Dreyfus ise 2021 yılında bir önceki yıla oranla kârını yüzde 80 artırdığını açıkladı.

345 milyon tehdit altında

  • Dünya Gıda Programı (WFP), dünyada 2019 yılından bu yana akut gıda güvensizliği çekenlerin sayısının iki misli artarak 345 milyona çıktığı uyarısında bulundu. Kovid-19 salgını, küresel ısınma ve çatışmalar, akut gıda güvensizliğinin artmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. WFP Bölge Müdürü Corinne Fleischer, Reuters’e yaptığı açıklamada, salgın öncesi 135 milyon kişinin akut gıda güvensizliğinin kurbanı olduğunu belirterek, bu rakamın küresel ısınma ve çatışmalarla birlikte hızla yükseldiği ve daha fazla artmasından endişe duyulduğu uyarısında bulundu. Çevre faktörleri ve bunun getirdiği kuraklık sonucu ortaya çıkan gıda krizinin, çatışmaları körüklediği ve kitlesel göçü de tetiklediği biliniyor.
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