Dünya Tahran hükümetinden protestoculara çağrı Gelin oturup konuşalım
ORTADOĞU

Tahran hükümetinden protestoculara çağrı: Gelin oturup konuşalım

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ülkedeki muhalif siyasi gruplara seslenerek, sorunları ve zaafları konuşarak çözmeye hazır olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Tahran hükümetinden protestoculara çağrı: Gelin oturup konuşalım
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei

İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik açıklamada bulundu.

Ejei, açıklamasında ülkede devam eden protestolara dikkat çekerek gösteri ve ayaklanmanın aynı şey olmadığını ifade etti.

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Muhaliflere seslendi

İtiraz etmenin Kur'an ve milli bayrağı yakmak ve kamu mallarına zarar vermek olmadığını belirten Yargı Erki Başkanı, barışçıl gösteri ve itirazın hukukla belirlenmiş bir çerçevesinin olduğunu söyledi.

Ülke içerisindeki muhalif siyasi gruplara ve göstericilere diyalog çağrısında bulunan Ejei, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülke içerisindeki tüm farklı siyasi gruplara sesleniyorum. Sorularınızı, eleştirilerinizi ve itirazlarınızı, yapacağınız öneriler ile karşılıklı konuşarak çözmeye hazırım. Çözülemeyecek sorun yoktur. Bizim bir hata ya da zaafımız olmuşsa sunduğunuz görüş ve önerileri bu sorunların çözümünde kullanırız. Bu zaafların ortadan kaldırılmasında bir engelimiz yok."

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