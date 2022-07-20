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Tahran zirvesi dünya basınında: Erdoğan uyarılarını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'daki üçlü zirvesi dünya basınında geniş yer buldu. Tarihi zirve dünya basınında manşet oldu. Rusya'nın Ukrayna savaşıyla birlikte Orta Doğu ülkeleriyle bağlarını daha da güçlendirmeye yöneldiği analizine yer verildi. Suriye'ye olası operasyon, öne çıkan başlıklar arasındaydı.

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Haber Merkezi Diğer
Tahran zirvesi dünya basınında: Erdoğan uyarılarını yineledi
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen zirve dünya basınında geniş yer buldu.

Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğinde Ankara'nın kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki uyarılarını yeniledi.'

YUNAN TA NEA: KARADENİZ'DEN 20 MİLYON TON TAHIL GETİRİLECEK

Yunan Ta Nea Gazetesi haberinde Erdoğan ve Putin'in Ukrayna tahılının ihracatını sağlayacak mekanizma için görüştüğü bilgisine yer verdi.

Haberde söz konusu mekanizmanın Karadeniz'den yaklaşık 20 milyon ton tahıl getirmeyi amaçladığının altı çizildi.

ERDOĞAN'IN UYARILARI MANŞETLERDE

  • Business Insider ise zirve öncesi Erdoğan'ın uyarılarını manşetine taşıdı. Haberde 'İran'da Putin ile görüşmeden hemen önce, Türk lider Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 'dondurmakla' tehdit ediyor' denildi.

CNN: PUTİN'DEN İLK SEYAHAT

CNN International haberinde Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana eski Sovyetler Birliği dışına ilk seyahatini İran'a yaptığına vurgu yaptı.

Haberde Putin'in arabulucu rolü için Erdoğan'a teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.

NYT: PUTIN DIŞLANMIŞ BİR ARKADAŞ BULDU

New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.

'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.

FRANCE 24: TERÖRİSTLERE KARŞI İŞBİRLİĞİ SÖZÜ

France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İran merkezli Tehran Times iki ülke arasında yapılan anlaşmalara vurgu yaptı ve bu gelişmeyi 'Tahran ve Ankara terörle mücadele, ticareti genişletme sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Rus basını ise zirveyi Putin'in sözlerinden gördü. Russia Today, 'Putin, ABD'ye Suriye'yi 'yağmalamayı' durdurmasını söyledi' başlıklı haberinde Putin'in şu sözlerine yer verildi;

'Washington, Suriye petrolünü çalmayı durdurmalı ve Şam'a yönelik yaptırımlarını kaldırmalı.'

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