Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

İran’ın başkenti Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile “teşekkürler Mossad” yazısı asılarak, İran’ın nükleer programının babası diye nitelenen, nükleer bilimci Musin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. İranlıların sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Tahran’ın doğusundaki Tahranpars bölgesindeki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce “teşekkürler Mossad” yazan pankart asıldı.

Muhsin Fahrizade

OYNAT 00:59 İran'da nükleer fizikçi suikastının ardından protesto: ABD ve İsrail bayrakları yakıldı İran'ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto eden bir grup başkent Tahran'da İsrail ve ABD bayraklarını yaktı. BiP'te paylaş

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İranlı yetkililerden açıklama yok

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterirken, bu eylemin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor. İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım’da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastin, uydu kontrollü, yapay zekaya sahip otomatik silahla yapıldığı açıklanmıştı.

Mossad'a teşekkür edilen pankart ve İsrail bayrağı.

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