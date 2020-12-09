Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

İran’ın başkenti Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile “teşekkürler Mossad” yazısı asılarak, İran’ın nükleer programının babası diye nitelenen, nükleer bilimci Musin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. İranlıların sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Tahran’ın doğusundaki Tahranpars bölgesindeki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce “teşekkürler Mossad” yazan pankart asıldı.
İranlı yetkililerden açıklama yok
- Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterirken, bu eylemin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor. İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım’da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastin, uydu kontrollü, yapay zekaya sahip otomatik silahla yapıldığı açıklanmıştı.
BAZI FAİLLER YAKALANDI İDDİASI
- Öte yandan İran Meclis Başkanı’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını açıkladı. Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.