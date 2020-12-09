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Dünya Tahranda İsrail bayrağı Teşekkürler Mossad pankartı astılar
ORTADOĞU

Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar, Fahrizade'yi kim öldürdü?

Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

İran’da nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının arkasında İsrail’in olduğu iddiaları güçlenirken, başkent Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce ‘teşekkürler Mossad’ yazan pankart asıldı. Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterirken, skandal eylemin Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya kullanıcılar görüntüye tepki verdi.
Sosyal medya kullanıcılar görüntüye tepki verdi.

İran’ın başkenti Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile “teşekkürler Mossad” yazısı asılarak, İran’ın nükleer programının babası diye nitelenen, nükleer bilimci Musin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. İranlıların sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Tahran’ın doğusundaki Tahranpars bölgesindeki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce “teşekkürler Mossad” yazan pankart asıldı.

Muhsin Fahrizade

İran'da nükleer fizikçi suikastının ardından protesto: ABD ve İsrail bayrakları yakıldı
OYNAT 00:59
İran'da nükleer fizikçi suikastının ardından protesto: ABD ve İsrail bayrakları yakıldı
İran'ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto eden bir grup başkent Tahran'da İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

İranlı yetkililerden açıklama yok

  • Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterirken, bu eylemin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor. İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım’da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastin, uydu kontrollü, yapay zekaya sahip otomatik silahla yapıldığı açıklanmıştı.

Mossad'a teşekkür edilen pankart ve İsrail bayrağı.

BAZI FAİLLER YAKALANDI İDDİASI

  • Öte yandan İran Meclis Başkanı’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını açıkladı. Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.
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