Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tahranın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi Saldırı endişesine yol açtı
ORTADOĞU

Son dakika Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi: Saldırı endişesine yol açtı

Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi: Saldırı endişesine yol açtı

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda, büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın, İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda meydana geldiği, olayda can kaybının yaşanmadığı açıklandı. Aynı saatlerde Şiraz kentindeki ana elektrik direklerinin birinde meydana gelen bir başka patlama sonucunda, kentin yarısı karanlığa gömüldü. İki farklı noktada meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ülkeye saldırı endişelerine yol açtı.

Haber Merkezi AA
Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi.
Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, patlamanın iddia edildiği gibi askeri bölgede meydana gelmediği; İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda yaşandığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili detaylı açıklamanın, yetkililer tarafından yapılacağı ifade edildi.

Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi
DÜNYA
Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi

Tahran Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da patlamanın ardından kendilerine herhangi bir ambulans talebinin gelmediği kaydedildi.

  • İran devlet televizyonundan geçilen alt yazıda, “Bazı yerel kaynaklar Tahran’ın doğusunda büyük bir aydınlığın görüldüğünü aktarıyor. Aydınlığın patlama sesinin ardından görüldüğü belirtiliyor. Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verilmişti.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi
DÜNYA
Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi

Öte yandan aynı saatlerde İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü belirtilmişti.

İran'ın iki farklı noktasında meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ülkeye saldırı endişelerine yol açtı.

Endonezya’da yanardağda patlama: Yetkililer uyarı yaptı
DÜNYA
Endonezya’da yanardağda patlama: Yetkililer uyarı yaptı

Yerli mühimmatla vurduk: Terör yuvaları yerle bir edildi
GÜNDEM
Yerli mühimmatla vurduk: Terör yuvaları yerle bir edildi

Endonezya’da yanardağda patlama
OYNAT 00:00
Endonezya’da yanardağda patlama
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

Otoban savaş alanına döndü
OYNAT 00:00
Otoban savaş alanına döndü
Çin'nin Zhejiang eyaletinde otobanda yakıt tankeri kaza sonucu patladı. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada, 4 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.


Abone Ol Google News
Mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi

​1.5 yaşındaki Ecrin'in kemikleri dere kenarında bulunmuştu.
Randevuyla yapılacak

Randevuyla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.
Bir aptalagörev verdim!

Bir aptala
görev verdim!

Trump canlı yayında eski danışmanını aşağıladı.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Milyonlarca<br>insan tehlikede

Milyonlarca
insan tehlikede

Koronavirüs ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabilir.
Abdülhamid Han'a <br>alçak saldırı

Abdülhamid Han'a
alçak saldırı

​CHP'nin yandaş kanalındaki yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Mesaj yine Girit'ten

Mesaj yine Girit'ten

​Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor.
Rum kampında çocuk tacizi

Rum kampında çocuk tacizi

​Duş ve yemek sırasında bekleyen çocuklar hakkında iğrenç iddia.
İşkence rejimi

İşkence rejimi

​On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi.
4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Cesetler<br>çöp torbasında

Cesetler
çöp torbasında

İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler...
​Adı yaşatılıyor

​Adı yaşatılıyor

​Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında.
Vakalar<br>böyle artıyor

Vakalar
böyle artıyor

En büyük sebepler uyarıların dikkate alınmaması ve dikkatsizlik.
Uçakları<br>balon çıktı

Uçakları
balon çıktı

Önce şovunu yaptı sonra hemen geri çekti.
Galatasaray'ın<br>Başakşehir 11'i

Galatasaray'ın
Başakşehir 11'i

​Fatih Terim yedek kulübesine oyuncu bulmakta zorlanıyor.
MİT 170<br>rehine kurtardı

MİT 170
rehine kurtardı

Rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı.
UNESCO'dan<br>düşündüren rapor

UNESCO'dan
düşündüren rapor

​258 milyon çocuk yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.