Dünya Taliban Afganistanda el koyduğu Amerikan ordusuna ait teçhizatı satıyor
ORTADOĞU

Taliban Afganistan'da el koyduğu Amerikan ordusuna ait teçhizatı satıyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ABD ordusuna ait savaş teçhizatını satmaya başladı. Kabil'e doğru ilerleyişini sürdürerek ABD askerlerinin ardında bıraktığı silahlara el koyan Taliban ele geçirdiği teçhizatı satarak gelir ağını genişletmeyi hedefliyor.

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Taliban Afganistanda el koyduğu Amerikan ordusuna ait teçhizatı satıyor
Taliban Afganistan'da el koyduğu Amerikan ordusuna ait teçhizatı satıyor.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ABD ordusuna ait savaş teçhizatını terör ağlarına satıyor. Taliban'ın milyonlarca dolar değerindeki askeri araçları Pakistan ve Afganistan'ın çeştili yerlerine kaçırarak satacağı belirtiliyor.

PAKİSTAN'A GÖTÜRÜYOR

ABD ordusuna ait zırhlı savaş araçlarının Pakistan'a götürüldüğü görüldü.

Ortaya çıkan fotoğraflarda araçların, Afgan Taliban liderliğinin karargahı olduğuna inanılan Pakistan'daki Quetta Şehrine nakledildiğini gösterdi.

ZIRHLI ARAÇLARA EL KOYDU

Washington'ın çekilme kararıyla birlikte başkent Kabil'e doğru ilerleyişini sürdürerek ABD askerlerinin ardında bıraktığı silahlara el koyan Taliban, zırhlı araçları satarak gelir ağını genişletmeyi planlıyor.

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