Taliban Afganistan'da el koyduğu Amerikan ordusuna ait teçhizatı satıyor.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ABD ordusuna ait savaş teçhizatını terör ağlarına satıyor. Taliban'ın milyonlarca dolar değerindeki askeri araçları Pakistan ve Afganistan'ın çeştili yerlerine kaçırarak satacağı belirtiliyor.
PAKİSTAN'A GÖTÜRÜYOR
ABD ordusuna ait zırhlı savaş araçlarının Pakistan'a götürüldüğü görüldü.
Ortaya çıkan fotoğraflarda araçların, Afgan Taliban liderliğinin karargahı olduğuna inanılan Pakistan'daki Quetta Şehrine nakledildiğini gösterdi.
ZIRHLI ARAÇLARA EL KOYDU
Washington'ın çekilme kararıyla birlikte başkent Kabil'e doğru ilerleyişini sürdürerek ABD askerlerinin ardında bıraktığı silahlara el koyan Taliban, zırhlı araçları satarak gelir ağını genişletmeyi planlıyor.