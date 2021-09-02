Taliban kapıya kadar taşıdı ​

İddiaya göre, Taliban güçleri Kabil içinde bulunan ve bilgileri kendilerine sağlanan Amerikalıları gruplar halinde alıp, Kabil Havalimanı çevresinde ABD tarafından belirlenen noktalara taşıdı.

ABD’nin Afganistan’dan gerçekleştirdiği tahliyelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD ileTaliban güçleri arasında tahliye operasyonuna ilişkin koordinasyonun sanıldığından daha derin olduğunu ortaya koydu. Habere göre taraflar arasındaki anlaşmayla, Taliban güçleri Kabil içinde bulunan ve bilgileri kendilerine sağlanan Amerikalıları gruplar halinde alıp, Kabil Havalimanı çevresinde ABD tarafından belirlenen noktalara taşıdı. Taliban güçlerinin himayesinde taşınan Amerikalıları teslim alan ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı askerlerin, gizli girişleri kullandığı ve böylelikle tahliyesine öncelik verilen kişilerin geçişini kolaylaştırdıkları da ortaya çıktı.

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