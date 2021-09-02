Dünya Taliban kapıya kadar taşıdı
AMERİKA ASYA

Taliban kapıya kadar taşıdı

ABD’nin Afganistan’dan gerçekleştirdiği tahliyelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD ileTaliban güçleri arasında tahliye operasyonuna ilişkin koordinasyonun sanıldığından daha derin olduğunu ortaya koydu.

Dış Haberler Yeni Şafak
Taliban kapıya kadar taşıdı ​
İddiaya göre, Taliban güçleri Kabil içinde bulunan ve bilgileri kendilerine sağlanan Amerikalıları gruplar halinde alıp, Kabil Havalimanı çevresinde ABD tarafından belirlenen noktalara taşıdı.

ABD’nin Afganistan’dan gerçekleştirdiği tahliyelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD ileTaliban güçleri arasında tahliye operasyonuna ilişkin koordinasyonun sanıldığından daha derin olduğunu ortaya koydu. Habere göre taraflar arasındaki anlaşmayla, Taliban güçleri Kabil içinde bulunan ve bilgileri kendilerine sağlanan Amerikalıları gruplar halinde alıp, Kabil Havalimanı çevresinde ABD tarafından belirlenen noktalara taşıdı. Taliban güçlerinin himayesinde taşınan Amerikalıları teslim alan ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı askerlerin, gizli girişleri kullandığı ve böylelikle tahliyesine öncelik verilen kişilerin geçişini kolaylaştırdıkları da ortaya çıktı.

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CIA BAŞKANI GÖRÜŞMÜŞTÜ

  • Amerikalıların gün içinde birkaç kez tahliyesinin sağlandığı ve havalimanı yakınındaki içişleri bakanlığı binasının da bu amaçla kullanıldığı da haberde aktarıldı. Geçen hafta Pazartesi günü CIA Başkanı Willim J. Burns, Kabil’de Molla Abdülgani Birader ile görüşmüştü.
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