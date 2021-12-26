Taliban Şii ekonomisti bakan yardımcısı olarak atadı

Hindu din adamından soykırım çağrısı: Her bir Hindu silahlanmalı ve Müslümanları yok etmeli

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Yati Narsinghanand Saraswati isimli Hindu dini lider, Müslümanlara yönelik silahlanma çağrısı yaptı.



Hindu din adamı, 'Başka çare yok. Öldürülmeye ya da öldürmeye hazırlanmak zorundasınız. Tıpkı Myammar gibi polis, ordu, siyasetçiler ve her bir Hindu silahlanmalı ve Müslümanları yok etmeli. Önceliğimiz bu olmalı. Buna odaklanmak ve buna hazırlanmak zorundasınız.' şeklinde konuştu.