Dünya Taliban spor salonları ve parkları kadınlara yasakladı
ASYA

Taliban spor salonları ve parkları kadınlara yasakladı

Yapılan açıklamada, Taliban tarafından Afganistan'da kadınların parkları ve spor salonlarını kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

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​Taliban spor salonları ve parkları kadınlara yasakladı
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Taliban geçen yıl Afganistan topraklarını ele geçirdi ve Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirdi.

İlk başta aksi yönde söz verilmesine rağmen, kızları ortaokul ve liseden yasakladı, kadınları çoğu iş alanından kısıtladı ve halka açık yerlerde tepeden tırnağa kıyafet giymelerini emretti.

Bir sözcü, yasağın, insanların cinsiyet ayrımcılığı emirlerini görmezden gelmesi ve kadınların gerekli türban veya başörtüsünü takmamaları nedeniyle getirildiğini söyledi.

Kadınların spor salonlarını ve parkları kullanma yasağı bu hafta yürürlüğe girdi.

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