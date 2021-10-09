Dünya Talibandan ABD açıklaması Yeni bir sayfa açma konusunda görüşüyoruz
ASYA

Taliban'dan ABD açıklaması: Yeni bir sayfa açma konusunda görüşüyoruz

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Talibandan ABD açıklaması: Yeni bir sayfa açma konusunda görüşüyoruz
Taliban yönetimi

Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Muttaki ABD ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.

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ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

Muttaki ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.

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Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.

ABD'nin Taliban'ın anlaşarak Afganistan'dan çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, haziran ayından itibaren ülkenin büyük bir bölümünde hakimiyet sağlamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne alırken, 31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

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