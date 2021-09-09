Dünya Talibandan FBIın en çok arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı için yanıt Doha Anlaşmasına aykırı
ORTADOĞU

Taliban'dan FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı için yanıt: Doha Anlaşması'na aykırı

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Arananlar’ Listesi’nde bulunan Sirajuddin Haqqani’nin, Taliban’ın kurduğu hükümette İçişleri Bakanı olmasının ardından Taliban'dan resmi açıklama geldi. Taliban, ABD’yi 2020 yılında imzalanan Doha Anlaşması'nda yaptırım listesinden çıkarması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu.

Haber Merkezi AA DHA
Talibandan FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı için yanıt: Doha Anlaşmasına aykırı
Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid

Taliban tarafından kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak atanan Molavi Siraj udin Haqqani’nin, FBI’in ‘En Çok Arananlar’ listesinde olmasıyla gündeme gelmesinin ardından Taliban’dan bugün açıklama geldi. Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid’in paylaştığı açıklamada, Haqqani ailesinin üyelerinin ABD’de kara listede olduğu belirtilerek bu durumun Doha Anlaşması’nın ihlali olduğu ifade edildi.

DHA

‘AYRI BİR ADI VEYA ÖRGÜTSEL YAPISI YOKTUR’

Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid’in paylaştığı açıklamada “Pentagon yetkilileri, İslam Emirliği'nin bazı kabine üyelerinin veya rahmetli Haqqani Sahib'in aile üyelerinin ABD'nin kara listelerinde olduğunu ve hala hedefte olduğunu belirtti. İslam Emirliği bu pozisyonu Doha Anlaşması'nın açık bir ihlali olarak görüyor” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Haqqani Sahib'in ailesi, İslam Emirliği'nin bir parçasıdır ve ayrı bir adı veya örgütsel yapısı yoktur” dendi.

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FBI EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ

FBI arananlar listesinde Haqqani için verdiği detayda “Sirajuddin Haqqani Ocak 2008'de Afganistan'ın Kabil kentinde bir otele düzenlenen ve biri Amerikan vatandaşı olmak üzere altı kişiyi öldüren saldırıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere aranıyor. Afganistan'daki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik sınır ötesi saldırıları koordine ettiğine ve katıldığına inanılıyor. Haqqani'nin 2008 yılında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişiminin planlanmasında da rol oynadığı iddia ediliyor” ifadeleri yer alıyor.

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TALİBAN İLE ABD ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA: DOHA

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, Taliban üyelerinin yaptırım listelerinden çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın 1’inci kısmında, ABD, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla, Taliban üyelerine ilişkin mevcut ABD yaptırımlarının ve ödül listesinin 27 Ağustos 2020’ye kadar kaldırılmasını vadediyor.

Anlaşmada Birleşmiş Milletler’in (BM) Taliban’a yönelik yaptırımları da ele alınıyor. Buna göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) diğer üyeleri ve Afganistan nezdinde, Taliban mensuplarının yaptırım listelerinden çıkarılmasına yönelik diplomatik girişim başlatması ve bu hedefin 29 Mayıs 2020’ye kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

  • Doha Anlaşması'nın imzalanmasından bir süre sonra Afganlar arası müzakereler başlamış ancak süreç başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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