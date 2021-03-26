Dünya Talibanın Afganistandan çekilin uyarısına ABDden yanıt Biden henüz karar vermedi
AMERİKA

Taliban'ın 'Afganistan'dan çekilin' uyarısına ABD'den yanıt: Biden henüz karar vermedi

Washington yönetimi ile geçtiğimiz yıl barış anlaşması imzalayan Taliban, Afganistan'daki ABD askerlerinin anlaşmada belirtildiği gibi 1 Mayıs'a kadar çekilmemesi halinde, ülkedeki yabancı birliklere yönelik savaşı yeniden başlatacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tam olarak çekilmesinin zor olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın henüz nihai kararını vermediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Talibanın Afganistandan çekilin uyarısına ABDden yanıt: Biden henüz karar vermedi
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yönündeki açıklamasının "işgale devam" anlamına geldiği belirtildi. Taliban militanları, ülkedeki yabancı birliklere yönelik savaşı yeniden başlatacaklarını belirterek, "Vatanımızı savunmak zorunda kalacağız" dedi.

Bu 'uyarıya' Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi.

"Biden henüz nihai kararını vermedi"

Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.

Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.

Biden yönetimi Taliban ve Afgan yetkililer arasındaki görüşmeler için Türkiye'den yardım isteyecek
DÜNYA
Biden yönetimi Taliban ve Afgan yetkililer arasındaki görüşmeler için Türkiye'den yardım isteyecek

ABD’nin hasta adamı
DÜNYA
ABD’nin hasta adamı
Abone Ol Google News
Bolu Dağında tipi

Bolu Dağı'nda tipi

Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Altı kez Iraka gitti

Altı kez Irak'a gitti

PKK 'Oğlun Irak'ta' deyince bulmak için her şeyi yaptı.
Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı.

​AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki camiye saldırıya tepki geldi.

​Merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılıyor.

Küçük Bağışlardan<br>Büyük Savunma Sanayiine

Küçük Bağışlardan
Büyük Savunma Sanayiine

​TSK, 61 şirket, 7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam ediyor.

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

"​Bize göre isabetli ve hayırlıdır."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.