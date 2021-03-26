Taliban'ın 'Afganistan'dan çekilin' uyarısına ABD'den yanıt: Biden henüz karar vermedi

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yönündeki açıklamasının "işgale devam" anlamına geldiği belirtildi. Taliban militanları, ülkedeki yabancı birliklere yönelik savaşı yeniden başlatacaklarını belirterek, "Vatanımızı savunmak zorunda kalacağız" dedi.

Bu 'uyarıya' Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi.

"Biden henüz nihai kararını vermedi"

Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.

Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.

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