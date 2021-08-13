Dünya Talibanın ele geçirdiği vilayet sayısı 18e yükseldi
ORTADOĞU

Taliban'ın ele geçirdiği vilayet sayısı 18'e yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Talibanın ele geçirdiği vilayet sayısı 18e yükseldi
Arşiv

ABD birliklerinin mayıs ayında Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor.

Taliban, 3 vilayet merkezinde daha kontrol sağladı.

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

TALİBAN KONTROLÜNDEKİ VİLAYETLER

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, ülkenin kuzeyindeki Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne, ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, ülkenin güneyinde bulunan Kandahar, yine güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh, Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile birlikte 18 vilayet merkezinin kontrolünü elinde tutuyor.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürüyor: İlk kez bir vilayetin başkenti ele geçirildi
DÜNYA
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürüyor: İlk kez bir vilayetin başkenti ele geçirildi

Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi
DÜNYA
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi

SİVİL KAYIPLAR GÖÇÜ ARTIRDI

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Üç şehir daha düştü: Taliban 15. vilayet merkezini ele geçirdi
DÜNYA
Üç şehir daha düştü: Taliban 15. vilayet merkezini ele geçirdi

ABD ve İngiltere'den Afganistan'a tahliye için takviye birlik
DÜNYA
ABD ve İngiltere'den Afganistan'a tahliye için takviye birlik

Taliban lideriyle görüşebilirim: Türkiye yol geçen hanı değil
GÜNDEM
Taliban lideriyle görüşebilirim: Türkiye yol geçen hanı değil

Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Mehmetçik'i tehlikeye atmak söz konusu olamaz
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Mehmetçik'i tehlikeye atmak söz konusu olamaz
Abone Ol Google News
Vodafone Parkta ikinci gol

Vodafone Park'ta ikinci gol

​Son şampiyon Beşiktaş, açılış maçında Rizespor'u konuk ediyor.
En acı veda

En acı veda

​Şehidi, ablası üniformasıyla nişanlısı beresiyle uğurladı.
Birleşmiş Milletlerden Talibana çağrı: Durum kontrolden çıktı saldırılara son ver

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde son durum.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Deniz çamur doldu

Deniz çamur doldu

Sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.