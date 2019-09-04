Tanker krizi: Alıkoyduğu tankerin mürettebatından bir kısmı serbest Tanker krizi: Alıkoyduğu tankerin mürettebatından bir kısmı serbest İran, alıkoyduğu İngiltere bayraklı petrol tankerin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaklaşık bir buçuk ay önce Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı 'Stena İmpero' petrol tankerine el koymuştu. 23 mürettebatın bulunduğu petrol tankerine çok sayıda hücumbotla operasyon yapıldığı belirtilmişti.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 11:09 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 12:00 AA