Dünya Tanker krizi Alıkoyduğu tankerin mürettebatından bir kısmı serbest
ORTADOĞU

Tanker krizi: Alıkoyduğu tankerin mürettebatından bir kısmı serbest

Tanker krizi: Alıkoyduğu tankerin mürettebatından bir kısmı serbest

İran, alıkoyduğu İngiltere bayraklı petrol tankerin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaklaşık bir buçuk ay önce Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı 'Stena İmpero' petrol tankerine el koymuştu. 23 mürettebatın bulunduğu petrol tankerine çok sayıda hücumbotla operasyon yapıldığı belirtilmişti.

Haber Merkezi AA
İngiliz tankeri Stena İmpero'da 23 mürettebat bulunuyor.
İngiliz tankeri Stena İmpero'da 23 mürettebat bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiliz tankeri Steno Impero'nun mürettebatından bazılarının serbest bırakıldığını duyurdu.

  • Birçoğu Hindistan vatandaşı olan tankerdeki 23 kişilik mürettebattan bir kısmının İran'ın insani politikaları kapsamında serbest bırakıldığını aktaran Musevi, "Tankerin kaptanı ve mürettebatıyla bir sorunumuz yok. İhlali gerçekleştiren tankerin kendisi. Mürettebatın bazıları serbest bırakıldı." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bayraklı petrol tankeri Steno Impero'yu Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoymuştu. Tankerin Hindistan, Rusya, Litvanya ve Filipinler vatandaşı olan mürettebatına gemiden ayrılma izni verilmemişti.

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