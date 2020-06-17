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Dünya Tansiyonu düşürecek adım
ASYA

Tansiyonu düşürecek adım

Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin-Hindistan sınırında dün yaşanan çatışmayı değerlendirdi.

  • "İki taraf, bu konuyu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek, sınır bölgesinde durumu yatıştırmak, barış ve huzuru temin etmek için anlaştı” diyen Cao, çatışmanın Hint askerlerinin provokasyon ve saldırısı sonrası gerçekleştiğini öne sürdü.

Çin hükümetinin çatışma nedeniyle Yeni Delhi’yi güçlü şekilde protesto ettiğini belirten Cao, "Bir kez daha Hindistan’ın uzlaşmamıza uygun hareket etmesini, sınır bölgesindeki birliklerini sınırı geçmemesi ve durumu daha karmaşık hale getirebilecek tek taraflı eylem ve provokasyonlara girmemesi konusunda sıkı şekilde disiplin altına almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın sınırda yaşanan gerilimin ardından ölü ve yaralı sayısını açıklamasına rağmen Çin tarafında söz konusu duruma ilişkin bilgi verilmemişti.

Egemenlik hakları kaynaklı gerilim 2017'de tırmanmıştı

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı.

  • Askerlerin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim 2017'de de yükselmişti.

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