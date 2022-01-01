Dünya Tapınakta dua izdihamı 13 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Tapınakta dua izdihamı: 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdiham sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti ve ilk belirlemelere göre de 13 kişinin yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tapınakta dua izdihamı: 13 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’da Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdiham sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Hindistan’da yer alan Keşmir’de insanlar yeni yıla bir felaketle girdi. Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 13 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bhavan, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum.” açıklamasını yaptı.

  • Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.
Doktora aşı dayağı

Doktora aşı dayağı

​'Mesai saatim başlamadı' deyince tekme tokat saldırdı
Kaşarda akılalmaz hile

Kaşarda akılalmaz hile

Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin.
TURKOVAC Delta Varyantında yüzde 100 etkili

Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.