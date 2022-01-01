Tapınakta dua izdihamı: 13 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Hindistan’da yer alan Keşmir’de insanlar yeni yıla bir felaketle girdi. Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 13 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bhavan, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum.” açıklamasını yaptı.