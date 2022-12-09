Dünya Tarih vererek duyurdular Japonya ve iki NATO ülkesinden kritik hamle
ASYA

Tarih vererek duyurdular: Japonya ve iki NATO ülkesinden kritik hamle

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken iki NATO ülkesi ve Japonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağının 2035'e kadar geliştirileceği bildirildi. Projenin ana üstlenicileri Mitsubishi Heavy ile BAE Systems olacak.

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Haber Merkezi AA
Tarih vererek duyurdular: Japonya ve iki NATO ülkesinden kritik hamle
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Pasifik'teki bölgesel tehditler karşısında Japonya, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma işbirliğine hız veriyor.

NATO Zirvesi'ne katılan ilk Japon başbakan

Kişida Fumio'nun haziranda Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olması sonrası hükümet projeyi açıkladı.

Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile geliştirilecek yeni nesil savaş uçağı projesine yönelik üç ülke liderinin açıklamasını duyurdu.

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2035 yılına kadar geliştirilecek

Buna göre, Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağı 2035 yılına kadar geliştirilecek.

"Uzun vadeli savunma ilişkileri" inşa edilecek projeyle, ileri askeri kapasitelere ve teknolojik avantajlara hız kazandırılacak ve tedarik zincirleri güçlendirilecek.

Kyodo Ajansına göre, projenin ana üstlenicileri Japon Mitsubishi Heavy (MHI) ile İngiliz BAE Systems olacak.

Japonya ve ABD Savunma bakanlıkları ortak açıklamasında da "Washington yönetiminin uçak projesine yönelik desteği" vurgulandı.

Açıklamada "Japonya'nın savaş uçağı programını tamamlayabilecek otonom sistem kapasiteleri üzerinde işbirliğine başlandığı" kaydedildi.

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