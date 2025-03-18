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Tarihi evler neredeyse bedavaya satılıyor: Sebebi şaşkınlık oluşturdu

Tarihi evler neredeyse bedavaya satılıyor: Sebebi şaşkınlık oluşturdu

15:3018/03/2025, Salı
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Arşiv.
Arşiv.

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında terk edilen evler satışa çıkartıldı. Restorasyon yapma sözü verenlere yok pahasına satılacak.

Başlatılan satış programında henüz 6 ev satıldı. Birkaç hafta içinde yeni evlerin satışa çıkartılacak. Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, "Kasabada yeni sahiplerini bekleyen 40'ı aşkın boş bina var ve hepsi onlarca yıl önce başlayan göçle boşalan tarihi merkezde. Toplam nüfusumuz 1200 civarında olsa da eski merkezde yaşayan yalnızca bin kişi kaldı. Muhteşem bölgenin hayalet kasabaya dönüşme riski var. Bu kadar fazla evi terk edilmiş halde görmek beni yaralıyor." dedi.

20 bin euro maliyeti var

Başkan, tek zorunluluk, üç yıl içinde bu evlerin elden geçirilmesi olduğunu belirterek "Tarihi mahalleyi yeniden canlandıracakları gerçekten teşvik edip desteklemek istiyoruz. Mimarlar ve uzmanlardan oluşan ekiplerinin usta ve mühendis bulmak dahil her türlü yardımı sağlayacağız. Küçük bir evin elden geçirilmesinin 20 bin euro civarında bir maliyeti var." ifadelerini kullandı.




#İtalya
#Penne
#Gayrimenkul

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