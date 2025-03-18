Tarihi evler neredeyse bedavaya satılıyor: Sebebi şaşkınlık oluşturdu

Başlatılan satış programında henüz 6 ev satıldı. Birkaç hafta içinde yeni evlerin satışa çıkartılacak. Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, "Kasabada yeni sahiplerini bekleyen 40'ı aşkın boş bina var ve hepsi onlarca yıl önce başlayan göçle boşalan tarihi merkezde. Toplam nüfusumuz 1200 civarında olsa da eski merkezde yaşayan yalnızca bin kişi kaldı. Muhteşem bölgenin hayalet kasabaya dönüşme riski var. Bu kadar fazla evi terk edilmiş halde görmek beni yaralıyor." dedi.