Dünya Tarihte bir ilk Biden ABDnin binlerce kişiyi katlettiği Nagazakiyi ziyaret edecek
AMERİKA

Tarihte bir ilk: Biden ABD'nin binlerce kişiyi katlettiği Nagazaki'yi ziyaret edecek

G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya’da ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası ile vurulan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Nagazaki'yi de ziyaret etmeyi planlayan Joe Biden bir ilke imza atmış olacak.

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Tarihte bir ilk: Biden ABDnin binlerce kişiyi katlettiği Nagazakiyi ziyaret edecek
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs 2023'te yapılacak G7 Zirvesi kapsamında Japonya’ya gidecek.

Biden bu kapsamda, ABD tarafından atılan atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Japon başbakan ile ziyaret edecek

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da Biden'a Nagazaki ziyaretinde eşlik edeceği ifade edildi.

İHA'nın haberine göre ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde atom bombası atılan Nagazaki'yi görev esnasında ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak.

Kishida, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hiroşima'da yapılacak G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Biden ve Kishida görevdeydi

Daha önce, 2016 yılında G7 Zirvesi kapsamında Japonya'ya gelen dönemin ABD Başkanı Barack Obama, atom bombasının hedefi olan bir diğer Japonya kenti Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

O sırada dışişleri bakanı olan Kishida, suikast sonucu yaşamını yitiren dönemin başbakanı Shinzo Abe ile birlikte Obama'ya eşlik etmişti. Biden ise Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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