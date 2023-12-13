Tarım alanlarını yok ettiler

Soykırımcı İsrail, Gazze’de sadece insanlığı değil çevreyi de katlediyor. Gazze Şeridi’nin gıda ihtiyacını büyük oranda karşılayan 180 bin dönümlük tarım arazisinin 120 bin dönümü kullanılamaz hale geldiği ve 100 milyon dolardan fazla kayıp yaşandığı tespit edildi. Bu alanlarda hem meyve ve sebze yetiştiriciliği hem de küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyordu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından incelenen Gazze Şeridi’ne ait uydu görüntüleri, Gazze'nin kuzeyindeki meyve bahçelerinin, seraların ve tarım arazilerinin yerle bir edildiğini gösteriyor. Bir zamanlar yeşil olan tarım arazileri artık kahverengiye döndüğü kaydedildi. Bombardımanın yanı sıra tarlalar ve meyve bahçeleri İsrail'in ekim ayı sonunda başladığı kara harekâtı sebebiyle zarar gördü. Yerle bir edilen tarım alanlarında Gazze'deki Filistinli çiftçiler narenciye, portakal, limon, patates, domates, lahana, çilek, ejderha meyvesi ve dikenli armut gibi sebze ve meyve ürünleri ekerek geçimlerini sağlıyordu.