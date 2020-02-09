Dünya Taylandda 21 kişiyi öldüren asker alışveriş merkezinde vurularak öldürüldü
ASYA

Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker alışveriş merkezinde vurularak öldürüldü

Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker alışveriş merkezinde vurularak öldürüldü

Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, saldırganı alışveriş merkezi girişinde vurarak etkisiz hale getirdi.
Güvenlik güçleri, saldırganı alışveriş merkezi girişinde vurarak etkisiz hale getirdi.

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahıyla 21 kişiyi öldürüp 42 kişinin yaralanmasına neden olan askerin, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

  • Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

Jakrapanth Thomma.

Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı
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Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı
Tayland'da bir asker elindeki uzun namlulu silahla girdiği AVM'de katliam yaptı. Şimdiye kadar 17 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Askerin AVM içerisindeki insanları rehin tuttuğu Terminal 21 alışveriş merkezinden yeniden silah seslerinin duyulmaya başladığı bilgileri gelmeye başladı. Son dakika olarak sosyal medyaya askerin elinde uzun namlulu silahı ile alışveriş merkezinde yürüdüğü görüntüler yansıdı.

Ne olmuştu?

Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.

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