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Dünya

Tayland'da dehşet anları: 14 yaşındaki çocuğun alışveriş merkezinde ateş açması sonucu iki kişi öldü

Asya ülkesi Tayland'da 14 yaşındaki bir çocuk alışveriş merkezinde dehşet saçtı. Çocuğun, başkent Bangkok'ta bulunan bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

20:50 . 3/10/2023 Tuesday
AA
Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı

Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşında bir çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabancayla girdiği görülüyor.

Polis yetkilileri, çocuğun karakolda "kafasının karışık" göründüğünü ve ona "insanları vurmasını" söyleyen sesler duyduğunu söylediğini aktardı.

Polis ayrıca çocuğun geçmişte ruhsal sağlığı için hastanede tedavi gördüğünü belirterek daha fazla bilgi paylaşmayacağını kaydetti.

Ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın ve diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.




#Bangkok
#Alışveriş Merkezi
#silahlı saldırı
#Tayland
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