Dünya Taylandda Müslüman başbakan adayı özerklik sözü verdi
ASYA

Tayland'da Müslüman başbakan adayı özerklik sözü verdi

Gelecek ayki genel seçimlerde adaylığını açıklayan Prachachat Partisinin lideri Van Muhammed Nur Matha, güneydeki yerel yönetimlere özerklik vaadinde bulundu. Tayland'ın güneyinde, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 6 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
70 yaşındaki Başbakan adayı Matha, partisini gerçek anlamda çok kültürlü olarak nitelendirdi.
70 yaşındaki Başbakan adayı Matha, partisini gerçek anlamda çok kültürlü olarak nitelendirdi.

Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasından bu yana düzenlenecek ilk parlamento seçimleri için başbakanlığa aday olan Müslüman lider Van Muhammed Nur Matha, Müslümanların çoğunlukta olduğu güney bölgesine idari özerklik sözü verdi.

  • Bangkok Post'un haberine göre, ülkede 24 Mart'ta yapılacak genel seçimler için adaylığını resmi olarak duyuran, yeni kurulan Prachachat Partisinin lideri Van Muhammed Nur Matha, güneydeki Songkhla şehrinde Müslüman din adamlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, başbakan olarak seçilmesi halinde güneydeki yerel yönetimlere özerklik tanıma vaadinde bulundu.

70 yaşın üzerinde olsa da başbakan olarak görev yapmaya hazır olduğunu dile getiren Van Nur,

"Tüm ırklardan ve dinlerden kişiler için siyasi bir parti"

Songkhla gibi sınır bölgelerdeki yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini söyleyen Van Nur, “Partimiz, halkın kendi geleceğini belirleyebilmesi için halkın daha fazla katılımını ve danışmanlığını destekliyor. Yerel yönetimlere özerklik de vereceğiz.” dedi.

Partisini “gerçek anlamda çok kültürlü” olarak nitelendiren Van Nur, Prachachat'ı “tüm ırklardan ve dinlerden kişiler için siyasi bir parti" haline getireceğinden emin olduğunu söyledi.

Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor

70 yaşın üzerinde olsa da başbakan olarak görev yapmaya hazır olduğunu dile getiren Van Nur, “Bu benim son siyasi savaşım." ifadesini kullandı.

Geçen yüzyılın başlarında Tayland'a bağlanmadan önce bağımsız bir sultanlık olarak yaşayan Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor.

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