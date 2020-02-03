Dünya Taylandda yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme Hastalarda iyileşme görüldü
ASYA

Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme: Hastalarda iyileşme görüldü

Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme: Hastalarda iyileşme görüldü

Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich "Hazırlanan karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü" dedi. Tayland Sağlık Bakanlığıyla yapılacak değerlendirme toplantısının ardından söz konusu karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceğini belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Tayland'da coronavirüsten etkilenenlere uygulanan tedavinin ardında sağlık durumlarında iyileşme görüldü.
Tayland'da coronavirüsten etkilenenlere uygulanan tedavinin ardında sağlık durumlarında iyileşme görüldü.

Bangok'daki Rajavithi Hastanesinden doktorlar, yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı.

  • Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı.

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

  • Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Coronavirüs kabusu sürüyor: Kızı için hüngür hüngür ağladı
FOTOĞRAF 9
Title
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.
Title
Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.
Title
Uluslararası haber ajansları ise dünyanın dört bir yanından çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. Bu görüntüler Ciangşi'deki bir kontrol noktasında çekildi.
Title
Lösemi hastası kızını, Hubey'den Ciangşi'deki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Kızını hastaneye götürmesine izin verilmeyen kadın, hüngür hüngür ağladı.
Title
Kızını hastaneye zamanında yetiştiremeyeceğini düşünerek endişelenen ve gözyaşlarına boğulan kadının bu görüntüleri, Reuters haber ajansı tarafından kaydedildi.
Title
Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Bu anlar objektiflere saniye saniye yansıdı.
Title
Ancan ismi açıklanmayan kadın ve kızının geçiş izni alıp alamadığı bilinmiyor.
Title
Çin dışında ise Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 16, Güney Kore'de 12, Avustralya'da 9, Malezya, ABD ve Almanya'da 8'er, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da 4'er, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Filipin, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.
Title
Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, şu ana kadar 259 kişinin ölümüne yol açan ve 12 bine yakın kişide görülen koronavirüs nedeniyle Çin sınırının kapatılmamasına tepki göstererek greve gitme kararı aldı.
Coronavirüs kabusu sürüyor: Kızı için hüngür hüngür ağladı
Tüm dünyayı paniğe sevk eden koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Hastalık nedeniyle Çin sınırları dışında ilk ölüm gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanından insanları korku sardı. Öte yandan lösemi hastası kızını Hubei'den Jiujiang'a götürmek isteyen bir annenin, gözyaşları dünyayı sarstı.

"Test sonuçları, 48 saat sonra pozitiften negatife döndü"

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.

Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığıyla bugün yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor.

Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.

  • Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi
DÜNYA
Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

  • Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphesi yok
OYNAT 02:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphesi yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 'Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok' dedi.


30-35 civarındaSuriyeli etkisiz hale getirildi

30-35 civarında
Suriyeli etkisiz hale getirildi

​Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklama.
İstanbulda bu hafta kar bekleniyor

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Türkiyeninyanıtı askeri olur

Türkiye'nin
yanıtı askeri olur

Esed rejimi İdlib'de askeri birliklerimize saldırdı.
Kumburgaz'da<br>7.2 büyüklüğünde

Kumburgaz'da
7.2 büyüklüğünde

Elazığ depremini bilen uzmandan yeni açıklama.
Sıfır otomobil<br>fiyatıyla yarışıyor

Sıfır otomobil
fiyatıyla yarışıyor

İki model arasındaki fark 30 bin TL'ye yükseldi.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

​4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.
Okullar açıldı<br>trafik çilesi başladı<br>

Okullar açıldı
trafik çilesi başladı

İstanbul'daki yoğun trafik havadan görüntülendi.
Tedavisi bulundu

Tedavisi bulundu

​Dünyanın beklediği haber Tayland'dan geldi.
Kan<br>donduran görüntü

Kan
donduran görüntü

​Çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı.
Ölü sayısı<br>hızla artıyor

Ölü sayısı
hızla artıyor

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 361'e çıktı.
En kolay<br>CHP'ye sızarım

En kolay
CHP'ye sızarım

FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı isim, bir yılda Gençlik Kolları Başkanı oldu.
Messi-Fati işbirliği

Messi-Fati işbirliği

17 yaşındaki futbolcudan tarihe geçen performans.
Avrupa'daki<br>Türkler dava açacak

Avrupa'daki
Türkler dava açacak

​Küstah Lagos mahkeme karşısında hesap verecek.
Korona savarmış!

Korona savarmış!

​2 liralık ürünler 20, hatta 100 liraya pazarlanıyor.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Rusya’dan provokasyon

Rusya’dan provokasyon

​Bab ilçesindeki cami önceki gece Rus uçaklarının saldırısına uğradı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.