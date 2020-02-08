Dünya Taylandı kana buladı 20 kişiyi öldüren asker her yerde aranıyor
ASYA

Tayland’ı kana buladı: 20 kişiyi öldüren asker her yerde aranıyor

Tayland’da alışveriş merkezinde bir askerin yaptığı katliamda ölü sayısı 20’ye yükseldi. Tayland’ı kana bulayan saldırgan ise hala yakalanamadı. Saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Tayland’ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor.
Tayland’ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor.

Tayland'da komutan ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker her yerde aranıyor. 20 kişiyi öldüren ve 31 kişiyi yaralayan Jakrapanth Thomma isimli askerin alışveriş merkezinde yapılan aramalarda bulunamaması, kaçmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı
OYNAT 00:00
Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı
Tayland'da bir asker elindeki uzun namlulu silahla girdiği AVM'de katliam yaptı. Şimdiye kadar 17 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Askerin AVM içerisindeki insanları rehin tuttuğu Terminal 21 alışveriş merkezinden yeniden silah seslerinin duyulmaya başladığı bilgileri gelmeye başladı. Son dakika olarak sosyal medyaya askerin elinde uzun namlulu silahı ile alışveriş merkezinde yürüdüğü görüntüler yansıdı.


Saldırgan her yerde aranıyor



Terminal-21 isimli alışveriş merkezine zemin kattan giren polis, ilk etapta en alt katı tahliye ederek kompleksin zemin katını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Tayland Özel Kuvvetleri ise alışveriş merkezinin 4 katını da incelediklerini ancak saldırganı bulamadıklarını belirtti. Alışveriş merkezinin büyüklüğünden dolayı saldırganın saklanabileceği çok yerin olduğu aktarıldı.
Saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırganın, Facebook sayfasında “ölüm herkes için kaçınılmaz" yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli ayrıca elinde silah tutan bir fotoğraf da paylaştı. Saldırıya başladıktan sonra bir noktadan yeniden paylaşım yapan saldırgan "Vazgeçmeli miyim?" notunu paylaştıktan sonra Facebook hesabı kapatıldı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise “Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi" ifadelerini kullandı.

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