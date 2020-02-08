Tayland’ı kana buladı: 20 kişiyi öldüren asker her yerde aranıyor

Tayland'da komutan ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker her yerde aranıyor. 20 kişiyi öldüren ve 31 kişiyi yaralayan Jakrapanth Thomma isimli askerin alışveriş merkezinde yapılan aramalarda bulunamaması, kaçmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

OYNAT 00:00 Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı Tayland'da bir asker elindeki uzun namlulu silahla girdiği AVM'de katliam yaptı. Şimdiye kadar 17 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Askerin AVM içerisindeki insanları rehin tuttuğu Terminal 21 alışveriş merkezinden yeniden silah seslerinin duyulmaya başladığı bilgileri gelmeye başladı. Son dakika olarak sosyal medyaya askerin elinde uzun namlulu silahı ile alışveriş merkezinde yürüdüğü görüntüler yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Saldırgan her yerde aranıyor