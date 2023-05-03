Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 hava aracı ve 7 gemi tespit edildi

ABD, Tayvan Adası'nın çevresinde askeri tatbikatlarını artıran Çin'e itidal çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD’nin "barış ve istikrarı sağlamak ve ulusal güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için yeterli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunu” vurguladı.