Dünya Tayvanda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ASYA

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi. Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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Haber Merkezi AA
Tayvanda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Foto/Arşiv

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

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