Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi. Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Abone Ol