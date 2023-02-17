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Dünya

Tayvan'da depremzedelere yardım kampanyası yoğun ilgi gördü

Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Berdibek, 30 milyon dolar bağış ve 600 ton yardım malzemesi topladıklarını açıkladı.

17:44 . 17/02/2023 Cuma
AA
Tayvan'da depremzedelere yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Tayvan'da depremzedelere yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

23,5 milyon nüfusa sahip Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilirken, Tayvan hükümetinin sağladığı nakit yardımın yanı sıra halk da hükümetin bağış hesaplarına katkıda bulundu.

30 milyon dolar bağış, 600 tonluk malzeme

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, birer maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlama kararı aldı.

Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğü Tayvan'da Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek'in organize ettiği kampanya kapsamında 30 milyon dolar bağış alındı. Ayrıca, 600 tonluk malzeme toplandı.

Berdibek: Ofisler kilitlendi

Berdibek, depremin ilk gününden itibaren Tayvanlıların yoğun ilgisi karşısında gözlerinin yaşardığını söyledi: İlk yardım çağrısını yaptığımız an, 130 kişilik kurtarma ekiplerini gönderdiler. Bunu çok hızlı bir şekilde mobilize ettiler. Yardım çağrısına çıktığımız andan itibaren hem ofisimiz hem de Türk Hava Yolları (THY) ofisi kilitlendi. Biz de buna çare bulmak için depo bulduk.

Binlerce gönüllü Türkiye'ye yardım için çalıştı

7 günlük çalışma sürecinde günlük 2 bin 500 kişinin destek sağladığını aktaran Berdibek, verileri paylaştı: Şu ana kadar gönderdiğimiz yardım, kilo olarak 120 ton. Bundan sonraki süreçte 180 ton ağırlık bekliyoruz. Her gün yaklaşık 14 tır depodan yola çıkıp, THY'ye teslim ediliyor.

Önce acil ihtiyaçlar gönderiliyor

Muhammed Berdibek, gelen yardımları sınıflandırdıklarını ve acil ihtiyaçların sevkiyatına öncelik verdiklerini dile getirdi. Yardım faaliyetlerine gönüllü bir şekilde katılan Tayvanlılar, depremzedelerle dayanışmalarını ifade ederken, "Vazgeçme Türkiye" mesajı verdi.

#tayvan
#maraş
#muhammed berdibek
1 saat önce
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Tayvan'da depremzedelere yardım kampanyası yoğun ilgi gördü
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