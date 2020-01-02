Dünya Tayvanda Genelkurmay Başkanının içinde olduğu helikopter düştü
ASYA

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

  • Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
    Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Shen, hayatını kaybetti.

Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.

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