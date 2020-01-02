Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

Çin'deki yeni yıl kutlamalarında yapılan droneli gösteri dünyada gündem oldu

Çin'in en büyük kenti olan Şangay'da düzenlenen yeni yıl gösterisi dünyanın gündemine oturdu. Dronelerin havalanmasıyla başlayan görsel şölende koşan insan, Çin bayrağı gibi figürler yapıldı. Görsel şölen dronelerle gökyüzünde 2020 için geri sayım yaparak sonlandırıldı.