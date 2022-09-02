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Tayvan'dan dikkat çeken açıklama: En uygun adım

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, ülkesinin kontrolünde olan bir adaya yakın uçan ve Çin kıyılarından havalanan bir insansız hava aracının (İHA) dün vurulmasını atılan en "uygun" adım olarak nitelendirdi. Reuters'tan alınan habere göre, Tayvan, Çin'in bir süredir açıklarında askeri tatbikatlar düzenlemesi nedeniyle Kinmen adalarına oldukça yakın mesafeden İHA uçurmasına tepki gösteriyordu ve daha önce Çin'in bu gibi ihlallerine karşı katı önlemler alacağını ifade etmişti.

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Tayvandan dikkat çeken açıklama: En uygun adım
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Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, ülkesinin kontrolünde olan bir adaya yakın uçan ve Çin kıyılarından havalanan bir insansız hava aracının (İHA) dün vurulmasını atılan en "uygun" adım olarak nitelendirdi.

Reuters'tan alınan habere göre, Tayvan, Çin'in bir süredir açıklarında askeri tatbikatlar düzenlemesi nedeniyle Kinmen adalarına oldukça yakın mesafeden İHA uçurmasına tepki gösteriyordu ve daha önce Çin'in bu gibi ihlallerine karşı katı önlemler alacağını ifade etmişti.

Tayvan ordusu ilk defa hava sahasına giren ve tanımlanamayan sivil bir İHA'yı Çin'in Xiamen kentinin hemen yanında bulunan Lion adacığı yakınında vurmuş oldu.

Su Tseng-chang, Tayvan'ın Çin'i çekilmesi için defalarca uyardıktan sonra İHA'yı vurduğunu ifade etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre İHA Lion adacığı yakınında yasaklı hava sahasına girmesinin ardından vuruldu ve denize düştü.

Gazetecilere konuşan Su Tseng-chang, Tayvan'ın birçok kez uyarıda bulunduğunu ve "(Çin'den) sınırı aşmamalarını talep ettiğini" söyledi.

Su Tseng-chang "Her seferinde çekilmeleri yönünde uyarılarımızı görmezden geldiler, kendimizi savunmak ve (İHA'yı) vurmak dışında bir seçeneğimiz yoktu. Bu defalarca uyarıda bulunulduktan sonra atılacak en uygun adımdı" dedi.

Su Tseng-chang, "Hiçbir zaman tahrik etmeyeceğiz, ve toprağımızı ve insanlarımızı korumak için en uygun adımı atacağız" dedi.

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