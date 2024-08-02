TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Haniye'nin cenaze töreni için Katar'da

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı Katar'a ulaştı. Katar'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilecek olan şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildiriyor.