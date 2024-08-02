|
Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Haniye'nin cenaze töreni için Katar'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Hamas mücahidi Haniye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.

11:35 - 2/08/2024 Cuma
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Katar'da
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Katar'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini, Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlenecek.

İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Haniye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.



#Numan Kurtulmuş
#İsmail Haniye
#Katar
#TBMM Başkanı
#Cenaze töreni
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM YKS TERCİHLER SON GÜN! YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2024?