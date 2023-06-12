|
Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a taziyelerini iletti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

17:55 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a taziyelerini iletti.


Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,
"Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
ifadelerine yer verdi.


Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile de bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.


Görüşmede, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarında işçilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Kurtulmuş,
"Türkiye'deki orman yangınları ve deprem felaketinde Kazakistan devleti ve Kazak halkının desteğini unutmadık. Aynı şekilde bizlerin de kardeşimiz Kazakistan halkının yanında olduğumuzu belirtiyorum."
ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş,
"acıların paylaştıkça azaldığını"
dile getirerek, Koşanov'un şahsında kardeş Kazakistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılar için de acil şifalar diledi.

#Kazakistan
#Numan Kurtulmuş
#TBMM
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 2023 sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?