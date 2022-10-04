Dünya TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü
ASYA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü

Şentop, Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'daki resmi temasları kapsamında ilk olarak Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Harun ile önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun.

Görüşme sonrası Temsilciler Meclisi Konuk Defteri'ni imzalayan Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Genel Kurul'u izledi.

Şentop, Temsilciler Meclisi Başkanı Harun ile görüşmesinin ardından Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Malezya'da 3 Ekim'de başlayan yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diledi.

İkili ilişkilerde güven duygusunun hakim olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Şentop, iki ülke arasında oluşturulan Kapsamlı Stratejik Ortaklığın, yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkilerin de ilerletilmesini kapsadığı anlayışında olduklarını söyledi.

"Parlamentolar arasındaki diyalog güçlendirilmeli"

Hükümetler arasındaki ilişkilere paralel olarak parlamentolar arasındaki diyalog ve dostluk ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, İSİPAB (İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği) ve Parlamentolar Arası Birlik başta olmak üzere, parlamentoların temsil edildiği parlamenter asamblelerde heyetler arasında daha güçlü bir iletişim ve müşterek gündemin karşılıklı menfaatler bakımından da yararlı olacağını söyledi.

Şentop, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda, yerel paralarla takas anlaşmasının önemli kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Merkez Bankaları arasında 8 Ağustos'ta başlatılan görüşmeleri hatırlatan Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın Türkiye ziyareti sırasında da gündeme gelen konuyla ilgili desteğin önemine işaret etti.

İş birliği yapılabilecek sektörlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şentop, özellikle savunma sanayi firmalarının Malezya'da ortak üretim ve teknoloji transferine açık bir anlayışla iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

"Uzay ve uydu teknolojileri konusunda iş birliği geliştirilebilir"

Öte yandan Şentop, çip üretimi konusunda öne çıkan Malezya ile Türkiye arasında yatırım karşılığında somut iş birliği yapılması hususunda çalışılabileceğini vurgulayarak, uzay ve uydu teknolojileri konusunda iş birliğinin geliştirilebileceğini kaydetti.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölge ve Müslümanların yaşadığı diğer coğrafyalardaki gelişmeleri de önemsediklerini belirten Şentop, Malezya'nın, özellikle Myanmar'daki askeri darbe sonrası oluşan ekonomik ve insani krizin ele alınması konusundaki çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Şentop, Myanmar'da özellikle Arakan Müslümanlarına yönelik etnik temizlik ve soykırım girişiminin durdurulması ve Rohingyalılara yönelik insani yardımların sağlanması için gösterdikleri çabanın son derece değerli olduğunu dile getirdi.

İSİPAB bünyesinde, İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili hazırlanmakta olan rapora dikkati çeken Şentop, "Müslüman ülkeler olarak bu tarz çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de sürdürmemiz, bu konuda yakın iş birliği içinde hareket ederek adalet ve insan merkezli bir siyasetin hakim olması için çaba sarf etmemiz bütün dünyanın, bütün insanlığın çıkarına olacaktır." dedi.

Şentop, başkanlığını uzun süredir Türkiye'nin üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi'nin de daha aktif hale getirilebileceğini söyledi.

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