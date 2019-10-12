Dünya TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yabancı teröristleri geri alıp rehabilite edin
BARIŞ PINARI HAREKATI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yabancı terörist savaşçılarınızı geri alıp rehabilite edin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yabancı teröristleri geri alıp rehabilite edin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu. Şentop, geçen yıl Tahran'da yaptıkları toplantıdan bu yana terör, bölgemizin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

"Terörün yaşattığı acılar ortaktır"

  • Özellikle İslam düşmanlığını merkezine oturtan, beyaz, üstünlükçü, ırkçı ve aşırı sağcı terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artışın endişe verici olduğunu söyleyen Şentop, "Terörün yaşattığı acılar ortaktır. Hepimizi derinden yaralamakta ve infiale sürüklemektedir" dedi. Terörle mücadelenin samimiyetle yapılacak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Şentop, "İyi veya yararlı terörist yoktur ve hiçbir amaç terörü haklı kılmaz. Terör örgütler arasında ayrım yapılması terörle mücadelede zafiyet sebebidir" diye konuştu.

HDP önündeki eylem

PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini söyleyen Şentop, "Bu örgütün Türkiye içerisinden terör faaliyetlerinde kullanmak üzere terörist devşirme gücü kalmamıştır. Bu açığını kapatabilmek için 14-15 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla kopartmaya teşebbüs etmektedir. Bu noktada, Hacire Akar isminde, çocuğunu PKK'nın elinden geri almak isteyen acılı bir annenin Diyarbakır'da başlattığı eylemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acılı annenin feryatları toplumumuzda karşılık buldu. Çocuklarını PKK'ye kaptırmış diğer anneler de seslerini birleştirdiler. Bu aileleri terör kurbanları olarak görmemiz ve desteklememiz gerekiyor" dedi.

Suriye Milli Ordusu açıkladı: 18 köy PKK'dan temizlendi
DÜNYA
Suriye Milli Ordusu açıkladı: 18 köy PKK'dan temizlendi

"Sınır güvenliğimizi sağlamak için Barış Pınarı harekatını başlattık"

  • Suriye'den kaynaklanan ve sınırlarımızı hedef alan terör tehdidinin henüz sona ermediğini söyleyen Mustafa Şentop, "Haklı güvenlik endişelerimizi gidermek ve DEAŞ'e karşı mücadelemizi sürdürmek amacıyla güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Türkiye'nin sınırlarında teröristlerin varlığına müsamaha gösterilmesinin beklenmemesi gerektiğinin altını tekrar tekrar çizdik. Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatın yegane amacı son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir" şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerine seslendi: Kendi vatandaşlarını alıp yargılamalı

DEAŞ ve PKK içinde yabancı terörist savaşçıların olduğunu söyleyen Şentop, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

Afganistan halkı için çok önemli

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman da, terörizm bütün ülkeler için bir tehlike olduğunu belirterek, "ABD ve Taliban arasında barış görüşmeleri başladı ama çıkmaza girdi. Taliban ile barış sürecinin devam etmesi anlamında desteklerinizi istiyoruz. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması, terörist grupların masaya çağrılması Afganistan halkı için çok önemli" dedi.

Konferansta, Pakisten Meclis Başkanı Esad Kayser, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de birer konuşma yaptılar.

Akçakale'de gazetecilerin bulunduğu otelin yakınlarına havan topu atıldığı anlar
OYNAT 00:00
Akçakale'de gazetecilerin bulunduğu otelin yakınlarına havan topu atıldığı anlar
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına havan topu atıldı. O anlarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı.


Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Oğlum, o silahı at ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

​Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına havan topu atıldı.
Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.

Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

​Rasul Ayn'da terör örgütüne darbe üstüne darbe.
415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.
Kaçacak yer yok

Kaçacak yer yok

Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Gündem

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.