Dünya TBMM Başkanı Şentop Expo 2020 Dubaide Türkiye sergi alanını ziyaret etti
ORTADOĞU

TBMM Başkanı Şentop 'Expo 2020 Dubai'de Türkiye sergi alanını ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Expo 2020 Dubai'de Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sergi alanlarını gezdi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Expo 2020 Dubaide Türkiye sergi alanını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop 'Expo 2020 Dubai'de Türkiye sergi alanını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle BAE ziyaretinin ikinci durağı Dubai'de temaslarda bulundu.

Expo 2020 Dubai fuar alanında Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait sergi alanlarını gezen Şentop ve parlamento heyeti, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Türkiye sergi alanında yer alan Bayraktar Akıncı TİHA ve yerli otomobil TOGG maketlerini inceleyen Şentop ve beraberindekiler, Türkiye’ye ait yöresel lezzetleri tattı.

Şentop'a, Türkiye standını ziyareti sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bir süre eşlik etti.

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