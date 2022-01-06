TBMM Başkanı Şentop: Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz

Kazakistan'da günlerdir süren gerilimin etkisi dinmezken, Türkiye'den peş peşe destek mesajları gelmeye başladı.
Yaşanan olaylara ilişkin son açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.
"Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır. Açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır.
Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 6, 2022