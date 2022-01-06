Dünya TBMM Başkanı Şentop Kazakistanda yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz
ASYA

TBMM Başkanı Şentop: Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile kardeş ülkemiz olan Kazakistan'la ilgili üzüntüsünü dilerek getirerek, olayı yakından takip ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop: Kazakistanda yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz
TMBB Başkanı Mustafa Şentop

Kazakistan'da günlerdir süren gerilimin etkisi dinmezken, Türkiye'den peş peşe destek mesajları gelmeye başladı.

Yaşanan olaylara ilişkin son açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır. Açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
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