TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da: Cumhurbaşkanı Alvi'yle görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün geldiği Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, ilk olarak başkent İslamabad’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2’nci Genel Konferansı’na katılmıştı.

Bu programın ardından Şentop, Cumhurbaşkanlığı konutunda Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi. Kabulde, İslam ülkelerinin meselelerinin yanı sıra dünyada etkisini sürdüren ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen Kovid-19 salgını ele alındı.

TBMM Başkanı Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle de kendini ispat etmiş sağlam ilişkilerdir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Her türlü desteğe hazırız"

İki ülke arasında ticaret hacmini 2023’e kadar 5 milyar dolara yükseltme hedefinin hala geçerli olduğunu vurgulayan Şentop, “Türkiye, Pakistan’a her türlü desteği vermeye hazır” dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise "Türkiye ve Pakistan birlikte İslam dünyasına öncülük etmeli" mesajını verdi.

GÜNDEM FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte