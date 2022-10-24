Dünya TBMM Başkanı Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistanda
AVRUPA

TBMM Başkanı Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e geldi. Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü sebebiyle bir konferansa katılacak olan Şentop'un ayrıca İsveç, Finlandiya ve Ukrayna Parlamento Başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan’da
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan’da.

TBMM Başkanı Şentop, burada ‘Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde Türkiye-Hırvatistan iş birliğinin önemi’ konferansına katılacak. Şentop’un ayrıca İsveç, Finlandiya ve Ukrayna Parlamento Başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

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