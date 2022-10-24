TBMM Başkanı Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan’da

TBMM Başkanı Şentop, burada ‘Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde Türkiye-Hırvatistan iş birliğinin önemi’ konferansına katılacak. Şentop’un ayrıca İsveç, Finlandiya ve Ukrayna Parlamento Başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
TBMM Başkanı Şentop, burada ‘Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde Türkiye-Hırvatistan iş birliğinin önemi’ konferansına katılacak. Şentop’un ayrıca İsveç, Finlandiya ve Ukrayna Parlamento Başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
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