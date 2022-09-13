Dünya Tedarik krizinin büyüdüğü Almanyada şirketler rotayı Türkiyeye çevirdi İhracatçıların kaçış noktası oldu
AVRUPA

Tedarik krizinin büyüdüğü Almanya'da şirketler rotayı Türkiye'ye çevirdi: İhracatçıların kaçış noktası oldu

Son 50 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğü Almanya'da pahalı enerji ve gıda krizi büyüyor. Ülkedeki tedarik sorunu her geçen gün artarken Alman şirketler, alternatif pazar arayışına girdi. Alman basınına yansıyan haberlerde, yaşanan tedarik sorununun Türkiye'yi Alman şirketlerinin kaçış noktası haline getirdiği ifade edildi. Alman nakliye şirketi Rhenus'un CEO'su Tobias Bartz'ın görüşlerine yer verilen haberde "Türkiye, çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tedarik krizinin büyüdüğü Almanyada şirketler rotayı Türkiyeye çevirdi: İhracatçıların kaçış noktası oldu
Foto/arşiv

Rusya'nın uyguladığı gaz kesintisi yaptırımı Almanya'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Pahalı enerji ve gıda, ülkede enflasyonu yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

ENFLASYON 50 YILIN ZİRVESİNDE

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Almanya'da enflasyon, Mayıs 2022’de yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

"TÜRKİYE ALMAN İHRACATÇILARININ KAÇIŞ NOKTASI OLDU"

Ülkedeki tedarik zinciri krizi Alman şirketlerin alternatif pazar arayışına girmesine yol açtı. Alman medyasına yansıyan haberlerde Türkiye'nin Alman şirketlerinin kaçış noktası haline geldiği ifade edildi. Alman basınında tedarik zincirinin konu edildiği bir haberde "Küresel tedarik sorunları, Türkiye'yi Alman ihracatçılar ve ithalatçılar için arzu edilen bir kaçış noktası haline getiriyor." denildi.

"ÜRETİM VE TİCARET İÇİN İDEAL"

Alman nakliye şirketi Rhenus'un CEO'su Tobias Bartz'ın görüşlerine yer verilen haberde "Batılı şirketler Asya'dan yakın Avrupa'ya taşınmak istiyorlar. Türkiye, çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal." ifadeleri kullanıldı.

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