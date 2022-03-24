Tehlikeli misilleme: Kuzey Kore ve Güney Kore karşılıklı füze fırlattı

Rusya-Ukrayna savaşı henüz sona ermemişken yeni bir kriz kapıda. Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen Kuzey Kore, bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.

GÜNEY KORE'DEN ANINDA KARŞILIK

Kuzey Kore'nin füze denemesi bu kez anında karşılık buldu. Güney Kore misilleme yapmak için düğmeye bastı.

DENİZDEN, HAVADAN, KARADAN...

Güney Kore ordusu da füze ateşlediklerini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Ordumuz Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzelere yanıt olarak karadan, denizden ve havadan füzeler ateşledi" dedi.

JAPONYA'DA KRİZ DURUMU

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bugün yerel saatle 14.40'ta balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği kaydedildi.

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Füzenin Japonya'nın ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, hükümet ayrıntılı bilgi toplamak ve veri analizi gerçekleştirmek üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

FÜZE DENEMELERİ 11'E YÜKSELDİ

Deneme Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanırken, Seul'un ABD ile birlikte ayrıntılı bilgi toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen son füze denemesi ile birlikte Pyongyang'ın 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Sonuncu füze denemesi başarısız olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

ABD: ŞİDDETLE KINIYORUZ

ABD, Kuzey Kore'nin yeni bir kıtalararası füze denemesini kınadı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği için dünyayı Pyongyang'ı kınamaya çağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Washington'un Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni uzun menzilli balistik füze denemesinden dolayı şiddetle kınadığını belirtti.

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Psaki açıklamasında "Kuzey Kore'nin bu hamlesi birden fazla BM Güvenlik Konseyi kararının küstahça ihlalidir. Kuzey Kore bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik gerilimleri ve riskleri gereksiz yere artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In

'BM GÜVENLİK KONSETİ KARARLARINI İHLAL EDİYOR'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ise Pyongyang'ın eylemlerinin Kore Yarımadası ve uluslararası topluma yönelik tehditlere yol açtığını söyleyerek, fırlatmayı kınadı. Devlet Başkanı Moon Jae In, Kuzey Kore'nin füze denemeleri hakkında, "BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm tarafların yarımadadaki genel barış ve istikrar durumuna odaklanması" ve "soruna ilişkin siyasi çözüm sürecini ilerletmek için birlikte çalışması" gerektiğini ifade etti.

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida

JAPONYA: PERVASIZ VE KABUL EDİLEMEZ

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınayarak, eylemi "pervasız" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Kishida, "ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde bilgi toplamaya devam edeceğiz. Teyakkuzda kalarak ülkemizin barış ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Kuzey Kore'nin eylemleri Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

'HASAR TESPİT EDİLMEDİ'

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmesinin bölgedeki uçak ve gemilerin seyir güvenliğini riske attığına dikkat çekerek, Kuzey Kore'nin eyleminden son derece endişeli olduğunu söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise bölgede henüz herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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