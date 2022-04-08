Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Teksaslı öğretmenden köpek ıslığı işkencesi 40 dakika boyunca dinletti
AVRUPA

Teksaslı öğretmenden köpek ıslığı işkencesi: 40 dakika boyunca dinletti

Teksas'ta bir öğretmen, öğrencilerini cezalandırmak için tiz bir köpek ıslığı videosunu 40 dakika boyunca oynatarak öğrencilerine işkence yaptıktan sonra kovuldu. Migren hastası olan bir kızın annesi ise kızının migrene yol açan tiz seslere karşı yüksek hassasiyetinin olduğunun farkında olduğu için öğretmenin bu davranışının daha da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Teksaslı öğretmenden köpek ıslığı işkencesi: 40 dakika boyunca dinletti
Sınıftaki öğrencilerden migren hastası Zoey Lohrs ve annesi

Teksas'taki kimliği belirsiz öğretmen, Leland Edge Ortaokulunda köpek ıslığı sesi çalan YouTube klibini tam 40 dakika boyunca oynattı.

Sınıfın cezalandırılmayı hak etmek için ne yaptığı belli değil. Sınıftaki öğrencilerden biri olan Zoey Lohrs, öğrencilerin kelimenin tam anlamıyla işkence görüyormuş gibi hissettiklerini ve hatta bunu bitirmek için bilgisayarı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Zoey Lohrs ve annesi Janice
Zoey Lohrs ve annesi Janice

Migren hastası bir kızın annesi olan Janice, kızının migrene yol açan tiz seslere karşı yüksek hassasiyetinin olduğunun farkında olduğu için öğretmenin davranışlarının daha da kabul edilemez olduğunu söyledi. "Öğretmen bunu sınıfın dikkatini çekmek için bir anlığına kullansa ve 40 dakikayı geçmese anlarım. Çocuklar sana durman için yalvarırken değil." diyerek sözlerine devam etti.

Anneye akıl almaz teklif: Çocuğunu bana satar mısın?
DÜNYA
Anneye akıl almaz teklif: Çocuğunu bana satar mısın?

Polis soruşturmasını sürdürürken, okul yetkilileri şu anda olayla ilgili öğrencileri ve çalışanları sorguluyor.

Teksas'ta 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor
DÜNYA
Teksas'ta 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

YouTube'da, bazı seslerin yalnızca bir çocuğun duyabileceği kadar yüksek olduğunu ve bazılarının yalnızca bir yetişkinin duyabileceği farklı bir perdeye sahip olduğunu iddia eden Janice birden fazla düdük türü video olduğunu söyleyerek öğretmenin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mevlanadan bir yaş büyük

Mevlana'dan bir yaş büyük

Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami.
Aklım almıyor

'Aklım almıyor'

​Ölü sayısı artıyor: 26 sivilin daha cesedi bulundu.
Rusya tren istasyonunu vurdu

Kramatorsk kentindeki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

​Her gün çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

​Rusya 'moralleri daha fazla bozulmasın' diye harekete geçti.

​SİHA'lar da yer alacak: Donanmalar fırtına koparacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.