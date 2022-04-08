Teksaslı öğretmenden köpek ıslığı işkencesi:40 dakika boyunca dinletti

Kimliği belirsiz öğretmen Teksas'taki, Leland Edge Ortaokulunda köpek ıslığı sesi çalan YouTube klibini tam 40 dakika boyunca oynattı.

Sınıfın cezalandırılmayı hak etmek için ne yaptığı belli değil. Sınıftaki öğrencilerden biri olan Zoey Lohrs, öğrencilerin kelimenin tam anlamıyla işkence görüyormuş gibi hissettiklerini ve hatta bunu bitirmek için bilgisayarı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Zoey Lohrs ve annesi Janice

Migren hastası bir kızın annesi olan Janice, kızının migrene yol açan tiz seslere karşı yüksek hassasiyetinin olduğunun farkında olduğu için öğretmenin davranışlarının daha da kabul edilemez olduğunu söyledi. "Öğretmen bunu sınıfın dikkatini çekmek için bir anlığına kullansa ve 40 dakikayı geçmese anlarım. Çocuklar sana durman için yalvarırken değil." diyerek sözlerine devam etti.

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Polis soruşturmasını sürdürürken, okul yetkilileri şu anda olayla ilgili öğrencileri ve çalışanları sorguluyor.

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YouTube'da, bazı seslerin yalnızca bir çocuğun duyabileceği kadar yüksek olduğunu ve bazılarının yalnızca bir yetişkinin duyabileceği farklı bir perdeye sahip olduğunu iddia eden Janice birden fazla düdük türü video olduğunu söyleyerek öğretmenin cezalandırılması gerektiğini belirtti.