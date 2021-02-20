Dünya Teksasta 149 milyon kişi temiz suya erişemiyor
AMERİKA

Teksas'ta 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü ABD'nin Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Teksas'ta son zamanların en zor kışı yaşanıyor.
Teksas'ta son zamanların en zor kışı yaşanıyor.

Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü ABD'nin Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Teksas'ta kar hayatı felç etti
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Teksas'ta kar hayatı felç etti
ABD'nin Teksas eyaletinde görülen soğuk hava yaşamı felç etti. 4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, corona virüsün ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

SON YILLARIN EN SERT KIŞI
Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan milyonlarca insan kış fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor. Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkilileri en az 14,9 milyon kişinin içme suyu sıkıntısı çektiğini açıkladı.Yetkililer, Teksas nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 14,9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

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GIDA VE SU SIKINTISI DEVAM EDECEK
Öte yandan, Teksas'ta hava durumunun önümüzdeki 24 saat içinde iyileşmesi bekleniyor. Yetkililer, sakinleri önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

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DONDURUCU SOĞUK KUTUPLARDAN
Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğunu ifade etti. Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

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