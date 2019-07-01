Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Teksasta esrarengiz uçak kazası 10 kişi öldü
AMERİKA

Teksas'ta uçak kazası: 10 ölü

Teksas'ta esrarengiz uçak kazası: 10 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde kalkış sırasında yönünü kaybeden uçak kaza hangara çarparak parçalandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak ölenlerin kimliklerinin soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Teksas'ta hangara çarpan uçak
Teksas'ta hangara çarpan uçak

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

YÖNÜNÜ KAYBEDEREK HANGARA ÇARPTI

  • ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Teksas'ta hangara çarpan uçak

KİMLİKLER HEMEN AÇIKLANMAYACAK

  • FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haftere son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
Haydutça tutukladılar

Haydutça tutukladılar

AK Partili Çelik'ten Hafter'e tepki: Derhal bırakın.
Belirlenemeyen<br> bir cisim patladı

Belirlenemeyen
bir cisim patladı

​KKTC'de sabah saatlerinde korkutan patlama.
Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor'la anlaştı

​Bordo-mavili kulüpten ses getiren transfer.
10 gün<br>içinde gelecek

10 gün
içinde gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması.
Ani sel ve<br>heyelan olabilir

Ani sel ve
heyelan olabilir

​Meteotoloji'den Doğu Karadeniz için uyarı.
Esrarengiz<br> uçak kazası

Esrarengiz
uçak kazası

Kalkışta yönünü kaybederek hangara çarpan uçaktakilerin kimlikleri açıklanmadı.
Yatırımcılara seslendi

Yatırımcılara seslendi

Erdoğan, Japon iş adamları ile buluştu.
Çakarlar sönecek

Çakarlar sönecek

​Devlet yöneticileri için yol kesilmesine son.
İmar barışında<br>süre uzatıldı

İmar barışında
süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.
Hobiydi meslek oldu

Hobiydi meslek oldu

​Drone pilotluğunun yıldızı her geçen gün parlıyor.
AiHM'de<br>yeni dönem

AiHM'de
yeni dönem

​AİHM'de Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksel, yarın görevine başlayacak.
Elektrikli Atak

Elektrikli Atak

​​Karsan 1 yıl içinde ikinci elektrikli modelini tanıttı.
Yavuz'un<br> ilerleyişi sürüyor

Yavuz'un
ilerleyişi sürüyor

​Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Antalya Valisi paylaştı: Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.