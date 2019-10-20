Dünya Tel Abyad artık güvenli Hadi gelin
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad artık güvenli: Hadi gelin

Tel Abyad’ı teröristlerden temizleyen TSK ve SMO, şimdi sivil halkın yaralarını sarıyor. Bütün evleri tek tek gezen SMO savaşçıları, insani yardım ihtiyacını tespit etmek için hangi evde kaç kişi olduğunu belirleyip ona göre yardım dağıtıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türk Kızılayı tarafından Tel Abyad’da binlerce kişiye gıda malzemesi dağıtıldı. Fırınların sorunsuz çalıştığı ilçede acil ihtiyaçlar hızla gideriliyor.
Türk Kızılayı tarafından Tel Abyad’da binlerce kişiye gıda malzemesi dağıtıldı. Fırınların sorunsuz çalıştığı ilçede acil ihtiyaçlar hızla gideriliyor.

SMO, halka yeniden huzur ve güvende yaşayacaklarının güvencesini veriyor. Ev ziyaretinde muhalif askerler, “Türkiye’de bulunan Suriyeli akrabalarınızı, eş, dostunuzu arayın. Evlerine geri dönsünler” çağrısı yapıyor. Halk, Türkiye’deki tanıdıklarını arayarak güven ve huzurun geldiğini söyleyerek ‘evinize dönün’ çağrısı yapıyor. Mayın-EYP temizliğinin sürdüğü ilçede hayat hızla normalleşirken, operasyon öncesi buradan ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü de sürüyor.

İNŞA EDECEĞİZ

Barış Pınarı Harekâtı’nın etkilerini değerlendiren Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, “Harekâtla terör belası bölgeden uzaklaştırılacak, siviller özgürleşecek ve en önemlisi de bölgenin asıl sahipleri evlerine geri dönecek” dedi. “Barış Pınarı olmasaydı güvenli bölge olmayacaktı” tespitinde bulunan Abde, kısa sürede büyük başarılar elde edilen harekâta 120 saat ara verilmesini desteklediklerini söyledi. Abde, “SMDK bu halkın bir kurumu olarak, Milli Ordu, Geçici Hükümet ve yerel meclislerle bu bölgede üzerine düşenleri yerine getirecektir. Halkımızla ele ele verip rejim ve terörist milislerin yıktığını yeniden inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu. Suriyelilerin Çanakkale Savaşı’na katıldığını anımsatan Abde, “Barış Pınarı’nda Suriyeli askerlerin, kardeşleri Türklerle aynı safta yer alması, iki halk arasındaki bağları daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

  • Semazen selamı
  • Bursa’da yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi’ndeki semazenler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi. Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ’ın yönettiği semada, çok sayıda semazen kırmızı beyaz tennureleriyle sahne aldı.

Ya gidecekler ya ölecekler
DÜNYA
Ya gidecekler ya ölecekler
Ya gidecekler ya ölecekler

Ya gidecekler ya ölecekler

​​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
Türkiye’nin yanındayız

Türkiye’nin yanındayız

​Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Yeni Şafak'a konuştu.
Hepsi gidecek buradan

Hepsi gidecek buradan

​Akçakale yerlisi Hüsnü dede, sınır hattında yaşadıklarını anlattı.
Cepte sahte<br>uygulamaya dikkat

Cepte sahte
uygulamaya dikkat

​Kullanıcıların kredi kartı şifrelerine kadar ele geçiriyorlar.
Beşiktaş tat vermiyor

Beşiktaş tat vermiyor

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 4 deplasman maçını da kazanamadı.
Akyazı'da 'fırtına' koptu

Akyazı'da 'fırtına' koptu

​Trabzonspor sahasında Gaziantep'i 4-1 mağlup etti.
Hacire ananın mutlu günü

Hacire ananın mutlu günü

​Evlat nöbetinin simge ismi, oğlunu evlendirdi.
Eski Alman bakandan itiraf

Eski Alman bakandan itiraf

​'Kürtler en iyi müttefikimizdi Batı olarak onları kullandık'.
Çifte standart

Çifte standart

Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan Pauli, terör örgütüne destek verdi.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Erdoğan'dan<br>asker selamı

Erdoğan'dan
asker selamı

​Kahraman Mehmetçiğe Kayseri'den selam durdu.
PYD'nin kimyasal <br>silah tiyatrosu

PYD'nin kimyasal
silah tiyatrosu

Terör örgütü TSK yaptı dedi gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Olmazsa<br>başlarını ezeriz!

Olmazsa
başlarını ezeriz!

Erdoğan'dan çok sert 120 saatlik mutabakat uyarısı.
Sözler tutulmazsa <br>harekata devam edeceğiz

Sözler tutulmazsa
harekata devam edeceğiz

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı açıklaması.
Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Güle güle devrimci şair...
22 Ekim paniği!

22 Ekim paniği!

14 kez saldırıp ABD'yi yardıma çağırdılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.