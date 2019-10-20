Tel Abyad artık güvenli: Hadi gelin

SMO, halka yeniden huzur ve güvende yaşayacaklarının güvencesini veriyor. Ev ziyaretinde muhalif askerler, “Türkiye’de bulunan Suriyeli akrabalarınızı, eş, dostunuzu arayın. Evlerine geri dönsünler” çağrısı yapıyor. Halk, Türkiye’deki tanıdıklarını arayarak güven ve huzurun geldiğini söyleyerek ‘evinize dönün’ çağrısı yapıyor. Mayın-EYP temizliğinin sürdüğü ilçede hayat hızla normalleşirken, operasyon öncesi buradan ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü de sürüyor.

İNŞA EDECEĞİZ

Barış Pınarı Harekâtı’nın etkilerini değerlendiren Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, “Harekâtla terör belası bölgeden uzaklaştırılacak, siviller özgürleşecek ve en önemlisi de bölgenin asıl sahipleri evlerine geri dönecek” dedi. “Barış Pınarı olmasaydı güvenli bölge olmayacaktı” tespitinde bulunan Abde, kısa sürede büyük başarılar elde edilen harekâta 120 saat ara verilmesini desteklediklerini söyledi. Abde, “SMDK bu halkın bir kurumu olarak, Milli Ordu, Geçici Hükümet ve yerel meclislerle bu bölgede üzerine düşenleri yerine getirecektir. Halkımızla ele ele verip rejim ve terörist milislerin yıktığını yeniden inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu. Suriyelilerin Çanakkale Savaşı’na katıldığını anımsatan Abde, “Barış Pınarı’nda Suriyeli askerlerin, kardeşleri Türklerle aynı safta yer alması, iki halk arasındaki bağları daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

Semazen selamı



Bursa’da yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi’ndeki semazenler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi. Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ’ın yönettiği semada, çok sayıda semazen kırmızı beyaz tennureleriyle sahne aldı.