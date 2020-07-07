Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

Ekonomi

İsfanbul Tema Park'ta eğlence ve macera yeniden başladı

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, kapılarını eğlence severlere açtı. Misafirlerinin sağlığını her şeyden önde tutan İsfanbul Tema Park, Covid – 19’a karşı aldığı tedbirlerle misafirlerinin huzur içinde, açık havada eğlenceye doyacakları güvenli bir ortam sunmaya başladı. Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul , kapılarını misafirlerine açtı. İsfanbul Tema Park, Covid – 19’a karşı aldığı hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle misafirlerine açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunuyor. İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini söyledi.