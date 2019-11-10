Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi: 9 kişi hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Şanlurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasında PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.
Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.