Dünya Tel Abyadda PKK/PYDli teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi 9 kişi hayatını kaybetti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi: 9 kişi hayatını kaybetti

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi: 9 kişi hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Şanlurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasında PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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