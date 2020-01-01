​Tel Abyad'da teröristlerin bombalı saldırında 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.
Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı. pic.twitter.com/CRZv6fBjE2
Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı. pic.twitter.com/CRZv6fBjE2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2020