Dünya Tel Abyadda teröristlerin bombalı saldırında 2 sivil hayatını kaybetti
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​Tel Abyad'da teröristlerin bombalı saldırında 2 sivil hayatını kaybetti

Tel Abyad'da teröristlerin bombalı saldırında 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırgan teröristin de yakalandığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıda kullanılan araç
Saldırıda kullanılan araç

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.

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