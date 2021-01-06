Dünya Tel Abyadda YPG/PKKnın döşediği mayınlar çocukları öldürüyor
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Tel Abyad'da YPG/PKK'nın döşediği mayınlar çocukları öldürüyor

YPG/PKK terör örgütü tarafından Tel Abyad'a döşenen mayınlar bir aileyi daha birbirinden ayırdı. Teröristlerin döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 10 ve 14 yaşında iki çocuğunu kaybeden baba Mahmut El Şeyh; Çocuklarımın her şeyini hatırlıyorum. Onlar kanımdan canımdan bir parçadır. Dün gece uyuyamadım, içimde bir yangın vardı" dedi.

Haber Merkezi AA
Teröristlerin yol kenarına döşedikleri patlayıcıyı, tarlasını sulamaya giden ailenin kamyonetle geçtiği sırada infilak etti.
Teröristlerin yol kenarına döşedikleri patlayıcıyı, tarlasını sulamaya giden ailenin kamyonetle geçtiği sırada infilak etti.

Barış Pınarı Harekatı alanına sızan terör örgütü YPG/PKK, döşediği bombayı uzaktan patlatarak Tel Abyadlı Mahmut El Şeyh ailesini evlatsız bıraktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin topraklarında sivillere yönelik işlediği suçlara, Tel Abyad ilçesinde bir yenisi daha eklendi.

Bu kez terör saldırısının hedefi, 10 yaşındaki Vasık ve 14 yaşındaki Muhammed isimli iki kardeş oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teröristler, Barış Pınarı Harekatı alanına sızarak, cephe hattının hemen 200 metre kuzeyinde sivillerin tarlalarına giderken kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi.

Teröristlerin yol kenarına döşedikleri patlayıcıyı, tarlasını sulamaya giden ailenin kamyonetle geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından kamyonetin şoförü ise bölgede bulunan Mehmetçiğin müdahalesiyle kurtarıldı.

AA
Evlatlarını kaybeden Mahmut El Şeyh ile pazartesi toprağa verdiği iki çocuğunun mezarı başında konuştu.nn

El Şeyh, pazartesi sabah saatlerinde ailesi ile tarlasını sulamak için yola çıktığını söyledi.

"Ekmeğimizin peşindeydik"

Kullandığı motosikletle kamyonette bulunan çocuklarının arkasından gittiğini söyleyen El Şeyh, "Aramızda en fazla 100 metre mesafe vardı. Mayın mı patladı roket saldırısı mı oldu bilemiyorum. İki evladım şehit düştü. Bu masum çocukların günahı nedir?" ifadesini kullandı.

El Şeyh, "Ne elimizde silah var ne de savaşa gidiyoruz. Ekmeğimizin peşinden koşuyorduk. Tarlamızı sulayacaktık." diyerek, terör örgütü YPG/PKK'ya lanet okudu.

"Hangi dinde, hangi mezhepte çocukların öldürülmesi yazıyor?" ifadesini kullanan acılı baba, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımın her şeyini hatırlıyorum. Onlar kanımdan canımdan bir parçadır. Dün gece uyuyamadım içimde bir yangın vardı. Oğlum, motosikleti kullanmakta ısrarlıydı. Ben hep reddettim. Git araca bin dedim."

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