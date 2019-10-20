Dünya Tel Abyadda YPG/PKKnın eve döşediği mayın patladı 3 sivil yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, terör örgüt YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.
Patlamada yaralanan Tel Abyadlı Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri tehdit ediyor.
AA
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri tehdit ediyor.
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri tehdit ediyor.
AA
Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri tehdit ediyor.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ilçesinde terör örgüt YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk üç sivil yaralandı.

Tel Abyad ilçesindeki evine geri dönmek isteyen Ebu Ahmet, yaptığı açıklamada, evinin avlusunda terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivilin yaralandığını söyledi.

AA
Eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk üç sivil yaralandı.
  • YPG/PKK teröristlerinin bölgeden kaçarken sivillerin evlerini mayınladığını belirten Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı." dedi.

Evlerine dönmeye korkuyorlar

Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.

Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü, cami ve kiliseleri karargah olarak kullandığı ilçeden kaçarken Tel Abyad hastanesini de talan edip bazı bölümlerini yakarak kullanılmaz hale getirmişti.

AA
Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.nn

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgali altına girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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PYD’nin bıraktığı 750 DEAŞ’lının 195’i yakalandı. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik" dedi. Trump'ın mektubu ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

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